البرتغال تتعادل مع الكونغو بهدف لمثله بالشوط الأول في كأس العالم

تعادل منتخب البرتغال على نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وجاء هدف البرتغال عن طريق جواو نيفيس في الدقيقة 6.

ثم تعادل يوان ويسا في الدقيقة 45+5 لصالح الكونغو.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - توماس أراخو - ريناتو فيجا - نونو مينديس.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - جواو نيفيز - فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - بيدرو نيتو.

فيما جاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية كالتالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي نزاو

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - شانسيل مبيمبا - ستيف كبوادي - أكسيل توانزيبي - آرثر ماسوكو

خط الوسط: نجالايل موكاو - صامويل موتوسامي - إيدو كايمبي

خط الهجوم: سيدريك باكامبو - يوان ويسا.

يُذكر أن هذه المباراة تُلعب ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر برفقة أوزبكستان وكولومبيا.