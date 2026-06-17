أحمد شوبير: البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تبدأ مشوارها في كأس العالم بمواجهة الكونغو الديمقراطية

نشر الإعلامي أحمد شوبير منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدث فيه عن انطلاقة منتخب البرتغال لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب شوبير: “منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو يبدأ مشواره اليوم في كأس العالم بمواجهة الكونغو الديمقراطية.”

كريستيانو رونالدو

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسات كأس العالم 2026 وهو محمل بسجل تهديفي وأرقام تاريخية تجعله أحد أبرز الأسماء المنتظرة في البطولة، وذلك قبل مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار البرتغال.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين على مستوى المنتخبات برصيد 143 هدفًا دوليًا، وهو رقم يمنحه فارقًا كبيرًا عن أقرب منافسيه، ويعكس استمراريته التهديفية على مدار سنوات طويلة في أعلى المستويات.