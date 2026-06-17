رونالدو لا يتوقف.. أرقام استثنائية تضعه على أعتاب التاريخ في المونديال

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسات كأس العالم 2026 وهو محمل بسجل تهديفي وأرقام تاريخية تجعله أحد أبرز الأسماء المنتظرة في البطولة، وذلك قبل مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار البرتغال.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين على مستوى المنتخبات برصيد 143 هدفًا دوليًا، وهو رقم يمنحه فارقًا كبيرًا عن أقرب منافسيه، ويعكس استمراريته التهديفية على مدار سنوات طويلة في أعلى المستويات.

وخلال العامين الأخيرين فقط، واصل النجم البرتغالي إثبات جاهزيته الهجومية، بعدما سجل 15 هدفًا دوليًا، ليؤكد أنه ما زال عنصرًا حاسمًا داخل منطقة الجزاء رغم تقدمه في السن.

وعلى مستوى مشاركاته في البطولات الكبرى، يواصل رونالدو تعزيز أرقامه التاريخية في كأس العالم، مع تطلع لزيادة رصيده التهديفي في نسخة 2026، ضمن سعيه لتوسيع الفارق في سجل إنجازاته الدولية.

ويُعرف رونالدو بتحوله في السنوات الأخيرة إلى مهاجم منطقة جزاء بامتياز، حيث تتركز أدواره بشكل أساسي على إنهاء الهجمات، وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلاته التهديفية العالية مقارنة بمراحل سابقة من مسيرته.

كما تشير الأرقام إلى أنه رغم تقدمه في العمر، لا يزال يحافظ على معدل تهديفي ثابت، مع قدرته على التسجيل في المباريات الحاسمة، وهو ما يمنح المنتخب البرتغالي قوة هجومية إضافية في البطولات الكبرى.

ومع دخول كأس العالم 2026، يسعى رونالدو إلى إضافة أرقام جديدة إلى سجله التاريخي، سواء على مستوى الأهداف الدولية أو مشاركاته في المونديال، في رحلة قد تعزز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.