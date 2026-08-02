تووليت يروج لأغنيته الجديدة «صديق البرنامج» بمشاركة أسامة منير

كشف المطرب تووليت عن أولى اللقطات الترويجية لأغنيته الجديدة «صديق البرنامج»، والتي تشهد مشاركة الإعلامي أسامة منير في الفيديو كليب، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر تووليت مقطعًا تشويقيًا من الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «صديق البرنامج.. قريبًا بالأسواق»، في إشارة إلى اقتراب موعد إصدار الأغنية رسميًا.

يأتى الإعلان عن الأغنية الجديدة بعد الأزمة التى أثارها الملحن وليد سعد، والذى اتهم تووليت باقتباس لحن أغنية «فى الكام يوم اللى فاتوا»، التى قدمتها النجمة لطيفة ضمن ألبومها الصادر عام 2008، من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان وليد سعد، واستخدامه فى التراك الدعائى لإعلان إحدى شركات الاتصالات، معتبرًا أن ما حدث يمثل تعديًا على حقوقه الفكرية والفنية.

وكان وليد سعد قد كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «تراك تووليت الجديد فى الإعلان مسروق من لحن أغنية (فى الكام يوم اللى فاتوا) للنجمة لطيفة من ألحانى.. أنا اتسرقت فى أغانى كتير قبل كده، والمشهد ده لازم ينتهي»، فى أول تعليق له على الأزمة التى أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد الملحن أن هذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها تعرض ألحانه للاقتباس أو الاستخدام دون إذنه، مشددًا على ضرورة تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية بصورة أكثر صرامة، بما يضمن حقوق الملحنين والمؤلفين والشعراء، ويمنع استغلال أعمالهم دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.