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جوهر نبيل يشكر وزيرة الإسكان بعد إنهاء إجراءات تخصيص أرض نادي الزمالك الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل يشكر وزيرة الإسكان بعد إنهاء إجراءات تخصيص أرض نادي الزمالك الجديدة

جوهر نبيل
جوهر نبيل
علا محمد

وجه الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير إلى المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعاونها وجهودها التي أسهمت في إنهاء إجراءات تخصيص أرض نادي الزمالك.

وقال جوهر نبيل، في بيان رسمي، نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعاونها المثمر، وجهودها الكبيرة التي أسهمت في إنهاء إجراءات تخصيص أرض نادي الزمالك؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية”.

وأضاف جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة: "أتوجه بالشكر والتقدير للنائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على دعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف؛ بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق هذا الإنجاز".


وكان قد أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن الوصول إلى حل نهائي وشامل لملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتنسيق رفيع المستوى وتوجيهات حاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع دعم الكيانات الرياضية الجماهيرية على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأعرب النائب محمد مجاهد عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي، مؤكداً أن تدخله وتوجيهاته المباشرة كانت القوة الدافعة لإنهاء هذا الملف الذي شغل الرأي العام الرياضي لفترة طويلة.

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وأوضح أن القيادة السياسية أثبتت مرة أخرى حرصها على استقرار الأندية الرياضية الوطنية الكبرى باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والنسيج الاجتماعي المصري.

وكشف “مجاهد” أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج عمل مؤسسي متواصل قامت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مدار أكثر من خمسة أشهر، حيث شهدت أروقة اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة وجلسات التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية، لدراسة كافة البدائل القانونية والفنية التي تضمن حقوق النادي وتؤمن مستقبله الاستثماري.

وأضاف رئيس اللجنة: “لقد تعاملنا مع ملف أرض الزمالك بمسؤولية وطنية كاملة، انطلاقاً من مكانة النادي كأحد أهم القلاع الرياضية في مصر والمنطقة العربية، وكان هدفنا الأول والأخير هو الوصول إلى حل مستدام يعظم الاستفادة من المشروع ويحقق تطلعات الملايين من الأعضاء والمشجعين”.

الدكتور جوهر نبيل المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الزمالك أرض نادي الزمالك

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