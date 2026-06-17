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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحكمة الرياضية ترفض رفع إيقاف القيد التأديبي للزمالك.. والأبيض ينتظر الحيثيات |تفاصيل

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن رفض محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الطلب العاجل الذي قدمه نادي الزمالك لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.


وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"المحكمة الرياضية ترفض رفع إيقاف القيد التأديبي للزمالك ..والأبيض ينتظر الحيثيات".

وكان الزمالك قد تقدم بطلب عاجل إلى "كاس" لوقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، لحين الفصل في الاستئناف المقدم بشأن أزمة اللاعب صلاح مصدق، أملاً في إتاحة الفرصة أمامه لقيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


إلا أن المحكمة الرياضية رفضت الشق المستعجل من الطلب، ليظل قرار إيقاف القيد سارياً حتى إشعار آخر، على أن يتم تحديد موعد لاحق للنظر في الاستئناف بشكل نهائي.
وبذلك، يواجه الزمالك خطر خوض منافسات الموسم المقبل بالقائمة نفسها التي أنهى بها الموسم الماضي، دون القدرة على تسجيل أي صفقات جديدة، ما يمثل تحدياً كبيراً للفريق في ظل ارتباطه بالمشاركة في البطولات المحلية، إلى جانب منافسات دوري أبطال أفريقيا.


وكانت إدارة الزمالك تعول بشكل كبير على الحصول على قرار مؤقت بتعليق العقوبة، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

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