بعد صدمة إيقاف القيد.. الغندور يوجه رسالة حاسمة لإدارة الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمات إيقاف القيد المتتالية التي يواجهها نادي الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.



وقال خالد الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كده الزمالك سنة و نصف لم و لن يستطيع جلب اي لاعب جديد سواء في قطاع الناشئين و طبعا الفريق الأول و كده لابد من وضع استراتيجية لإنهاء كافة المشاكل و القضايا و توفير عقود اللاعبين المقيدين ".

وأضاف :"و اللي فازوا ببطولة الدوري و عدم بيع اي لاعب و عودة اللاعبين المعارين".



حسم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل المثار بشأن مستقبل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب موقف النادي من رحيل أو بيع بعض نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات رئيس الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، ليضيف الزمالك البطولة رقم 15 في تاريخه، وسط حالة من الاحتفالات داخل القلعة البيضاء بهذا الإنجاز.

وأكد حسين لبيب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، تقديره الكبير لمعتمد جمال، مشيرًا إلى أنه أحد أبناء النادي المخلصين، وسيظل مرتبطًا بالزمالك خلال الفترة المقبلة.