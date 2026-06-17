حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تواصل العمل على عدة ملفات استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والإنشائي للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى وجود خطوات إيجابية لحل عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها ملف أرض ميت عقبة، بالتوازي مع السعي للحفاظ على مكانة الزمالك كنادٍ ينافس دائمًا على البطولات.

رؤية استثمارية واعدة

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن النادي يمتلك رؤية استثمارية واعدة من شأنها دعم موارده المالية ووضعه على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ستفخر بالمشروعات الجديدة التي يجري العمل عليها.

وأشار إلى أن إدارة النادي عقدت اجتماعات مع وزارة الأوقاف بشأن ملف أرض ميت عقبة، مؤكدًا وجود تفاهمات إيجابية بين الجانبين، وأن المفاوضات تسير في اتجاه الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على حقوق الدولة والنادي.

وأضاف أن هناك احتمالية لدخول وزارة الأوقاف كشريك استثماري في بعض المشروعات المستقبلية، موضحًا أن التصورات النهائية لم تُحسم بعد، لكن جميع المناقشات تتم في إطار تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على أصول الزمالك.

استكمال المشروعات الإنشائية

وأكد رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة يركز حاليًا على استكمال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية للنادي، إلى جانب العمل على معالجة الملفات الأخرى التي تحتاج إلى حلول جذرية خلال المرحلة المقبلة.

بناء فريق قوي

وشدد لبيب على أن الهدف الأساسي داخل الزمالك يظل المنافسة على البطولات وحصد الألقاب، مؤكدًا أن فلسفة النادي لا تقتصر على بيع اللاعبين أو التعاقدات فقط، بل ترتكز على بناء فريق قوي قادر على تحقيق النجاحات وإسعاد الجماهير.

وفي ختام تصريحاته، وجه لبيب رسالة تقدير إلى معتمد جمال، مؤكدًا أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين، وأنه سيظل جزءًا من منظومة النادي لما يقدمه من إخلاص وجهد في خدمة القلعة البيضاء.