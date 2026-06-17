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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر ينفذ خلال 5 سنوات.. واتفاق ملزم يضمن عدم وجود انتكاسات

أرض الزمالك
أرض الزمالك
محمد البدوي

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، عملت على وضع إطار متكامل لحل أزمة نادي الزمالك بشكل نهائي، بما يضمن تنفيذ المشروع الاستثماري الجديد وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة.

 الأرض المخصصة لفرع نادي الزمالك

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأرض المخصصة لفرع نادي الزمالك الجديد تم إدراجها ضمن اتفاق شامل يضم كل التفاصيل التعاقدية والالتزامات المالية وآليات التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والشباب والرياضة؛ لضمان وضوح جميع البنود منذ البداية وحتى اكتمال المشروع.

 انتكاسات مستقبلية 

وأكد أنه لا توجد أي مخاوف من حدوث انتكاسات مستقبلية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم صياغته بشكل ملزم لجميع الأطراف، بما يضمن التنفيذ الكامل وفق ما تم التوافق عليه.

 المكونات الاستثمارية والتجارية 

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع يمتد إلى 5 سنوات من الآن، على أن يتم خلال هذه الفترة الانتهاء من كل الإنشاءات والمرافق الرياضية، إلى جانب المكونات الاستثمارية والتجارية والفندقية داخل الفرع الجديد.

وأضاف أن فرع الزمالك الجديد في منطقة أكتوبر سيقام على مساحة تقارب 65 فدانًا، وسيضم منشآت رياضية وخدمية واستثمارية متكاملة، بما يمثل نقلة نوعية في بنية النادي التحتية، ويسهم في دعم موارده المالية بشكل مستدام.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الجهات المعنية تعمل في إطار من التنسيق الكامل؛ لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وفي التوقيتات المحددة دون أي تأخير، وبما يخدم مستقبل نادي الزمالك وجماهيره.

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي الزمالك

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