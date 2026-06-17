الزمالك: أرض لفرع جديد وحل استثماري للأزمة المالية.. الدولة دعمت وصول النادي لبر الأمان

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في التوصل إلى حل عملي لأزمة النادي، يتضمن جانبًا استثماريًا يهدف إلى إنهاء المشكلات المالية الممتدة منذ سنوات طويلة ووضع النادي على مسار الاستقرار.

المدة الزمنية المتفق عليها

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي أن الحل الجديد يفتح الباب أمام إنشاء فرع جديد للنادي على أرض مخصصة، بعد التوصل إلى اتفاق يتيح استغلالها بشكل استثماري يضمن توفير موارد مالية مستدامة، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية المتفق عليها لتنفيذ المشروع كافية لإنجاز الفرع الجديد وفق خطة واضحة.



وأكد رئيس الزمالك أن الإدارة تدرس حاليًا جميع الإجراءات القانونية والمالية الخاصة بالاتفاق، تمهيدًا لاستكمال خطوات الاستلام والتفعيل، موضحًا أن هناك التزامًا كاملًا بالشروط والمواعيد المحددة.

مصلحة الدولة ونادي الزمالك

وأضاف أن الدولة المصرية لم تتخل عن دورها في دعم النادي، لكنها في الوقت نفسه حرصت على الحفاظ الكامل على حقوقها، لافتًا إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة ومصلحة نادي الزمالك.

المشروع الاستثماري الجديد

وأشار لبيب إلى أن المشروع الاستثماري الجديد يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمات المالية المتراكمة للنادي منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الاستدامة المالية ودعم مسيرة النادي التاريخية.



وفيما يتعلق بملف آخر مرتبط بوزارة الأوقاف، أوضح رئيس الزمالك أن هناك اجتماعات وتفاهمات جارية للوصول إلى حل، مؤكدًا أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، مع وجود مهلة زمنية لاستكمال النقاشات والتوصل إلى اتفاق نهائي.

شراكات استثمارية جديدة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين النادي ومختلف مؤسسات الدولة، بما قد يشمل شراكات استثمارية جديدة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على المال العام ودعم الكيانات الرياضية الكبرى في مصر.