رئيس الزمالك: حل أزمة أرض النادي يضع نهاية لملف ممتد منذ عقود

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن أزمة أرض النادي تم التوصل إلى حلها بشكل نهائي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الارتياح داخل النادي بعد الوصول إلى صيغة حل وصفها بأنها تحقق مصلحة النادي والدولة في الوقت نفسه.

شرح كافة تفاصيل الحل

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي أن نادي الزمالك يستعد لعقد مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة المقبلة، يتم خلاله دعوة وسائل الإعلام والجماهير لشرح كافة تفاصيل الحل بشكل كامل وشفاف، بما يضمن توضيح جميع جوانب الملف أمام الرأي العام.



وأكد رئيس الزمالك أن الحل الذي تم التوصل إليه من شأنه أن يسهم في تحقيق استدامة مالية للنادي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن أزمة الزمالك المالية استمرت لأكثر من 20 إلى 30 عامًا، وكان من الضروري إيجاد حل جذري يضع حدًا لهذه التحديات المتراكمة.

تنفيذ مشروع تنموي

وأضاف أن الحل يتضمن الاستفادة من قطعة أرض متميزة بمساحة تصل إلى نحو 65 فدانًا في موقع استراتيجي، بالقرب من محور مهم ومنطقة حيوية، ما يتيح للنادي تنفيذ مشروع تنموي يساهم في دعم موارده المالية.



وأشار لبيب إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا لإنجاح هذا الحل، بما يعكس حرصها على دعم نادي الزمالك باعتباره أحد الكيانات الرياضية والجماهيرية الكبرى في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات كان عاملًا رئيسيًا في الوصول إلى هذه النتيجة.



وشدد رئيس الزمالك على أن الهدف من المشروع ليس فقط حل أزمة مالية آنية، بل وضع أساس اقتصادي مستدام للنادي يضمن استقراره على المدى الطويل، ويسهم في تطوير بنيته التحتية وخدماته.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتنسيق داخل النادي، مع الالتزام الكامل بالشفافية أمام الجماهير عبر المؤتمر الصحفي المرتقب الذي سيكشف كافة التفاصيل.