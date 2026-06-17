رئيس الزمالك: قرار سحب الأرض جاء نتيجة حتمية بعد دراسة الموقف القانوني والواقعي للملف| بث مباشر

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن أزمة أرض النادي كانت تتطلب تدخلاً من الدولة المصرية لحسمها، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الملف بشكل رسمي وفي إطار من الشفافية الكاملة أمام الرأي العام.

قرار سحب الأرض

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن قرار سحب الأرض جاء نتيجة حتمية بعد دراسة الموقف القانوني والواقعي للملف، مؤكدًا أن الأمر كان يستوجب حلاً من داخل مؤسسات الدولة نظرًا لطبيعة الأزمة وتشعباتها.

إيجاد حل عادل وحاسم

وأضاف رئيس الزمالك أن النادي باعتباره مؤسسة رياضية جماهيرية كبرى لجأ إلى الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من أجل إيجاد حل عادل وحاسم للأزمة.



وأشار إلى أن التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور حاسم في الدفع نحو حل المشكلة، مؤكدًا تقديره للاستجابة السريعة والتعامل الجاد مع الملف.



وشدد لبيب على أن ما تم من إجراءات يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على حسم الملفات المعقدة، مؤكدًا أن الزمالك نادٍ لكل المصريين وأنه جزء من منظومة الدولة ويعمل دائمًا في إطارها.

المنظومة الرياضية في مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يلتزم بكافة القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أكبر داخل المنظومة الرياضية في مصر.