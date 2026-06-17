قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية النزهة الإرهابية لـ 18 أغسطس
رئيس رياضة النواب: حسم ملف أرض الزمالك بأكتوبر بعد 5 أشهر من العمل المكثف
هآرتس: قلق عسكري إسرائيلي من تراجع نفوذ تل أبيب في مفاوضات واشنطن وطهران
الصين تعلن تقديم المزيد من المساعدات لإيران ولبنان
وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة الجديدة تضع خريطة واضحة لتمكين القطاع الخاص
رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية
ضبط 45 ألف حلوى بتاريخ إنتاج مستقبلي بكفر الشيخ
رئيس وزراء الهند: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حرية الملاحة
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
صلاح عبد الله ينعى محمد مرزبان: ارتحت يا محمد.. ضحكتك في الجنة بإذن الله
هل الاتباع شرط لنيل العلم؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح
سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 6220 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد حل أزمة فرع أكتوبر وتخصيص أرض جديدة للنادي

السيسي
السيسي
حسن العمدة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وباسم أعضاء الجمعية العمومية للنادي وملايين جماهيره ومحبيه، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة الفرع الجديد، بما يحقق طموحات جماهير وأعضاء النادي بعد سنوات طويلة من التطلع إلى هذا المشروع الحيوي.

وأعرب مجلس إدارة الزمالك، في بيان له، عن بالغ تقديره للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتي كان لتعاونها وتنسيقها دورا محوريا في دراسة مختلف البدائل والوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للنادي.

وثمن المجلس هذا الدعم الكريم، مؤكدا أن النموذج المطروح لا يقتصر على معالجة الأزمة الحالية فحسب؛ بل يمثل فرصة تنموية واستثمارية واعدة، حيث تتمتع الأرض المخصصة بمقومات استراتيجية وموقعا متميزا يتيحان تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية تفوق العوائد السابقة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأعضاء والجماهير، وضمان استدامة التمويل.

وواصل: كما يعكس هذا القرار إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الرياضية باعتبارها مؤسسات مجتمعية وتنموية تسهم في بناء الإنسان المصري ودعم الشباب وتعزيز التماسك المجتمعي وتوفير بيئة رياضية وثقافية وخدمية تليق بالمواطن المصري.

وأكد مجلس إدارة الزمالك التزامه الكامل ببذل أقصى جهد لاستكمال المشروع وفق أعلى المعايير وفي التوقيتات المحددة، بما يحقق تطلعات الأعضاء والجماهير، ويعزز المكانة التاريخية لنادي الزمالك كأحد أكبر الصروح الرياضية في مصر والمنطقة.

واختتم مجلس إدارة الزمالك، بيانه: “حفظ الله مصر وشعبها، ووفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير والتقدم والازدهار”.

نادي الزمالك الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

ترشيحاتنا

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

“أسرة تحتوي وطفل ينتمي”.. الطفولة والأمومة يناقش الأسر البديلة والكفالة

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

البدوي: لقاء الرئيس السيسي وترامب يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم فرص التشغيل

غبطة الكاردينال كاميلو رويني

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعى انتقال غبطة الكاردينال كاميلو رويني

بالصور

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد