الزمالك يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد حل أزمة فرع أكتوبر وتخصيص أرض جديدة للنادي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وباسم أعضاء الجمعية العمومية للنادي وملايين جماهيره ومحبيه، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة الفرع الجديد، بما يحقق طموحات جماهير وأعضاء النادي بعد سنوات طويلة من التطلع إلى هذا المشروع الحيوي.

وأعرب مجلس إدارة الزمالك، في بيان له، عن بالغ تقديره للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتي كان لتعاونها وتنسيقها دورا محوريا في دراسة مختلف البدائل والوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للنادي.

وثمن المجلس هذا الدعم الكريم، مؤكدا أن النموذج المطروح لا يقتصر على معالجة الأزمة الحالية فحسب؛ بل يمثل فرصة تنموية واستثمارية واعدة، حيث تتمتع الأرض المخصصة بمقومات استراتيجية وموقعا متميزا يتيحان تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية تفوق العوائد السابقة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأعضاء والجماهير، وضمان استدامة التمويل.

وواصل: كما يعكس هذا القرار إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الرياضية باعتبارها مؤسسات مجتمعية وتنموية تسهم في بناء الإنسان المصري ودعم الشباب وتعزيز التماسك المجتمعي وتوفير بيئة رياضية وثقافية وخدمية تليق بالمواطن المصري.

وأكد مجلس إدارة الزمالك التزامه الكامل ببذل أقصى جهد لاستكمال المشروع وفق أعلى المعايير وفي التوقيتات المحددة، بما يحقق تطلعات الأعضاء والجماهير، ويعزز المكانة التاريخية لنادي الزمالك كأحد أكبر الصروح الرياضية في مصر والمنطقة.

واختتم مجلس إدارة الزمالك، بيانه: “حفظ الله مصر وشعبها، ووفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير والتقدم والازدهار”.