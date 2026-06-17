الزمالك يفاوض سامسون لحل أزمة مستحقاته بصورة ودية.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن دخول مسؤولي نادي الزمالك في مفاوضات رسمية ومكثفة مع اللاعب البنيني سامسون أكينيولا ، للوصول إلى تسوية ودية بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"إدارة الزمالك فتحت باب التفاوض مع سامسون أكينيولا للوصول إلى تسوية ودية بشأن مستحقاته المتأخرة، بعد الشكوى الجديدة التي تقدم بها اللاعب إلى فيفا بسبب تأخر سداد بعض الدفعات المتفق عليها، والتي تسببت في إيقاف القيد.".

وكان الزمالك قد أبرم في وقت سابق اتفاق مع سامسون أكينيولا يقضي بسداد مستحقاته على دفعات شهرية تبلغ قيمة كل منها 50 ألف دولار.

وقد تعثر النادي في الالتزام بسداد بعض الأقساط المتفق عليها دفع اللاعب إلى التقدم بشكوى جديدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".