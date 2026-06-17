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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد يرحب بتواجد طارق حامد إداريا في الزمالك

طارق حامد
طارق حامد
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، نقلا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، يرحب بتواجد نجم الفريق السابق طارق حامد في منصب إداري داخل النادي بداية من الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالزمالك: جون إدوارد يرحب بتواجد طارق حامد في منصب إداري داخل النادي الموسم المقبل”.

اقترب نادي الزمالك من تحقيق انفراجة جديدة في ملف القيد، بعدما نجحت إدارة النادي في إنهاء ثلاث قضايا إضافية خلال الساعات الماضية، ضمن خطة شاملة لتسوية الملفات العالقة ورفع العقوبات المفروضة على القلعة البيضاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاقات نهائية بشأن القضايا الثلاث، ولم يتبق سوى تحويل الدفعات الأولى المتفق عليها مع الأطراف المعنية، تمهيدًا لإغلاق الملفات بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أن النادي يستعد للإعلان عن إنهاء القضايا فور الانتهاء من الإجراءات المالية وتحويل المستحقات المتفق عليها، في خطوة من شأنها تعزيز موقف الزمالك بشأن ملف القيد خلال الفترة المقبلة.

وتبذل إدارة النادي جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية لحل جميع الأزمات المالية والقانونية المتراكمة، بهدف إعادة الاستقرار إلى النادي وتهيئة الأجواء أمام الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي التحرك الأخير ضمن استراتيجية الإدارة لإنهاء جميع النزاعات القائمة مع اللاعبين والمدربين السابقين، بما يضمن تجنب أي عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الجهات الرياضية المختصة.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن غلق الملفات الثلاثة، خاصة في ظل أهمية هذه الخطوة في دعم موقف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومنح الجهاز الفني والإدارة مساحة أكبر للتحرك في سوق التعاقدات استعدادًا للموسم المقبل.

أحمد حسن الزمالك جون إدوارد طارق حامد

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