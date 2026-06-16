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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

اقترب نادي الزمالك من تحقيق انفراجة جديدة في ملف القيد، بعدما نجحت إدارة النادي في إنهاء ثلاث قضايا إضافية خلال الساعات الماضية، ضمن خطة شاملة لتسوية الملفات العالقة ورفع العقوبات المفروضة على القلعة البيضاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاقات نهائية بشأن القضايا الثلاث، ولم يتبق سوى تحويل الدفعات الأولى المتفق عليها مع الأطراف المعنية، تمهيدًا لإغلاق الملفات بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أن النادي يستعد للإعلان عن إنهاء القضايا فور الانتهاء من الإجراءات المالية وتحويل المستحقات المتفق عليها، في خطوة من شأنها تعزيز موقف الزمالك بشأن ملف القيد خلال الفترة المقبلة.

وتبذل إدارة النادي جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية لحل جميع الأزمات المالية والقانونية المتراكمة، بهدف إعادة الاستقرار إلى النادي وتهيئة الأجواء أمام الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي التحرك الأخير ضمن استراتيجية الإدارة لإنهاء كافة النزاعات القائمة مع اللاعبين والمدربين السابقين، بما يضمن تجنب أي عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الجهات الرياضية المختصة.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن غلق الملفات الثلاثة، خاصة في ظل أهمية هذه الخطوة في دعم موقف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومنح الجهاز الفني والإدارة مساحة أكبر للتحرك في سوق التعاقدات استعدادًا للموسم المقبل.

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