أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من التجديد لـ أحمد فتوح

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تمسك الزمالك بالتجديد لنجم الفريق أحمد فتوح ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :الزمالك يتمسك بتجديد التعاقد مع أحمد فتوح بعد عودته من المونديال.

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن وكيل أحمد فتوح بدأ خلال الأيام الماضية التنسيق مع اللاعب لوضع اللمسات النهائية على مطالبه الخاصة بتجديد عقده مع الزمالك، تمهيدًا لعرضها على إدارة النادي في جلسة مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور، أن عقد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير القادم حال عدم التوصل لاتفاق جديد.

جلسة بين مسؤولي الزمالك ووكيل اللاعب

وأكمل، أن الأيام المقبلة تشهد جلسة بين مسؤولي الزمالك ووكيل اللاعب لمناقشة كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالتجديد، في ظل رغبة النادي في حسم الملف مبكرًا.

تجديد عقد اللاعب

وتشير التوقعات إلى أن القرار النهائي بشأن تجديد عقد اللاعب قد يتم عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.