مستقبل الفريق غامض للموسم الجديد.. فتحي سند: إدارة الزمالك سبب الأزمات المتلاحقة

شن الإعلامي والناقد الرياضي فتحي سند، هجوما على مجلس إدارة نادي الزمالك، محملا الإدارة المسؤولية الكاملة عن الأزمات المتلاحقة التي يعيشها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال فتحي سند في تصريحات إذاعية: “ثبت تماما وبما لا يدع مجالاً للشك، أن إدارة الزمالك تتحمل مسئولية الأزمات المتلاحقة والمستمرة التي يمر بها النادي”.

وأضاف: “كل الوعود والتصريحات التي تخرج من داخل مجلس الإدارة بشأن حل أزمات القيد والرخصة والسيولة المالية؛ ماهى إلا .. عبارات .. مسكنة .. وكلام مستهلك”.

وأكد: “لا أميل إلى الدبلوماسية، أو أعمل البحر طحينة للجمهور .. فالموقف الحالي داخل الزمالك معقد، والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف سيبدأ الزمالك موسمه الجديد في ظل هذا الوضع المرعب؟".