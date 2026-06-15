يفتقد للأخلاقيات.. شبانة يهاجم طارق السيد بسبب أشرف داري

أكد الإعلامي محمد شبانة رفضه للتعليقات المتداولة بشأن أزمة أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، منتقدًا منشور طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، الذي تناول الواقعة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC": "أتعجب من المنشور الذي نشره طارق السيد عن أشرف داري ورفض عودته بعد واقعة الزواج العرفي".

وأضاف: "أعاتب طارق السيد، فهو نجم كبير، ولا أفهم الرسالة التي أراد إيصالها من هذا المنشور، وهل معنى ذلك أنك تحب الزمالك وتريد مهاجمة الأهلي؟ لا يليق بصفحته أن تتضمن مثل هذه الأمور".

وتابع: "هناك سيدة تقدمت ببلاغ ضد أشرف داري، وننتظر كلمة القضاء في هذه القضية، ولا يجب على أي شخص الحديث في مثل هذه الأمور، لأنها مسائل شخصية".

وواصل: "هل كرة القدم لم تعلم بعض اللاعبين الأخلاقيات؟ لم أشاهد في حياتي هذا القدر من التراجع في الخطاب الرياضي والإعلامي كما يحدث خلال هذه الفترة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أعاتب طارق السيد على ما كتبه، وأنصحه بحذف المنشور"، مشيرًا إلى أن الثنائي أشرف بن شرقي وعبد الله السعيد يتواجدان في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مباريات كأس العالم.