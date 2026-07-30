موجز أخبار الوادي الجديد.. الموقف التشغيلي لمشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة.. ومد ساعات العمل بمركز خدمة عملاء الغاز الطبيعي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التشغيلي للمشروعات الخدمية بقرى "حياة كريمة" بالفرافرة

عقد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات المنفذة بالمرحلة الأولى بمركز الفرافرة، والوقوف على نسب الإنجاز في تشغيل المرافق الخدمية وضمان استدامة الاستفادة منها.

واستعرض الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل المرافق والمشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠٪ من أعمال الإنشاءات، ومتابعة إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي لمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب و الحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، إلى جانب مراجعة خطط الصيانة الدورية للمرافق والمنشآت التي تم تشغيلها بالفعل؛ للحفاظ على كفاءة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

الوادي الجديد تمد ساعات العمل بمركز خدمة عملاء الغاز الطبيعي لتخفيف التزاحم بالخارجة



أعلنت محافظة الوادي الجديد اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة لشكاوى المواطنين المتداولة بشأن التكدس والزحام بمركز خدمة عملاء شركة الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، وذلك بالتزامن مع استقبال طلبات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد من أحياء المدينة.

تيسير إجراءات التقديم للمواطنين

وأكدت المحافظة أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بسرعة بحث الشكوى والتنسيق مع شركة الغاز الطبيعي لمد ساعات العمل الرسمية، بما يضمن تيسير إجراءات التقديم للمواطنين وتقليل فترات الانتظار والازدحام داخل المركز.

وأوضحت المحافظة أنه تقرر استمرار العمل بمركز خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فيما يستقبل المركز المواطنين يوم السبت من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، واستيعاب أعداد المتقدمين، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين أثناء إنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد تعلن خطوات التقديم الإلكتروني



أعلنت مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد عن استمرار استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن باب التقديم الإلكتروني مفتوح اعتبارًا من الثلاثاء 28 يوليو 2026 وحتى الجمعة 7 أغسطس 2026، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم عبر المنصة الالكترونية

وأكدت إدارة المدرسة أن التقديم يتم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية، حيث يبدأ الطالب بتسجيل الدخول باستخدام كود الطالب وتاريخ الميلاد، ثم استكمال بيانات التواصل التي تشمل أرقام هواتف الطالب وولي الأمر والبريد الإلكتروني، يلي ذلك اختيار محافظة الوادي الجديد وتحديد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد ضمن الرغبات، مع مراجعة جميع البيانات قبل اعتماد الطلب.

وأشارت الإدارة إلى أنه يُنصح بالاحتفاظ برقم الطلب والتقاط صورة للشاشة بعد إتمام التسجيل، لتسهيل متابعة الطلب في المراحل اللاحقة، موضحة أنه سيتم إعلان مواعيد الامتحان الإلكتروني والمقابلات الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق عبر البوابة الرسمية.

ودعت المدرسة الطلاب وأولياء الأمور إلى تحري الدقة عند إدخال البيانات، ومتابعة البوابة الإلكترونية بصورة دورية للاطلاع على حالة الطلب ومواعيد الاختبارات، مؤكدة أنها تواصل استقبال أولياء الأمور والطلاب يوميًا لتقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات، بما يضمن إتمام إجراءات التقديم بسهولة ويسر.

ويتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.