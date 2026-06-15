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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: بلجيكا تخشى صلاح ومرموش.. وإمام عاشور يملك دورا كبيرا في التحولات

شبانة
شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر يحتاج إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر طوال تاريخه في كأس العالم لم يحقق أي فوز، ولذلك نحن بحاجة إلى الانتصار والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية. لكن في المقابل، منتخب بلجيكا شارك في 15 نسخة من كأس العالم، وخاض آخر 13 مباراة دون أي خسارة، كما حقق فوزًا وديًا على تونس بنتيجة 5-0".

وأضاف: "منتخب بلجيكا يمتلك هجومًا سريعًا ولاعبين أصحاب مهارات كبيرة وسرعة في اللمسات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستحوذ على الكرة أمام منتخب مصر، على أن يعتمد الفراعنة على الهجمات المرتدة".

وتابع: "منتخب مصر مطالب بالتماسك الدفاعي والاعتماد على انطلاقات محمد صلاح وعمر مرموش، خاصة أن كيفن دي بروين يعد أهم الأوراق الرابحة في المنتخب البلجيكي، ولن يكون أمامنا سوى إغلاق منطقة وسط الملعب".

وواصل: "جيريمي دوكو لا يمكن أن يواجه محمد هاني بمفرده، بل يحتاج الأخير إلى مساندة دفاعية مستمرة، وأتوقع أن يلعب منتخب مصر بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع".

وأشار شبانة إلى أن المنتخب البلجيكي يخشى انطلاقات محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أن إمام عاشور سيكون له دور كبير في نقل الهجمة والتحولات الهجومية لمنتخب مصر.

وأضاف: "الانضباط الدفاعي المصري سيكون اختبارًا صعبًا أمام العمق الهجومي القوي لمنتخب بلجيكا، ولذلك لا بد من وجود تماسك دفاعي محكم وتحول هجومي سريع".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هناك آمال كبيرة معلقة على إمام عاشور، وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبدى اهتمامه باللاعب وأجرى معه لقاءً عبر موقعه الرسمي، كما كشف عن رسالة من مدربه السابق نشأت فتحي، أحد المدربين المميزين الذين ساهموا في صناعة العديد من النجوم. وفي البداية، أي لاعب يحتاج إلى شخص يؤمن بموهبته ويدعمه ويمنحه الثقة حتى يصبح نجمًا كبيرًا".

منتخب مصر بطولة كأس العالم بلجيكا شبانة

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