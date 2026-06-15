مصطفى أبو زهرة: جاهزون لتقديم أداء مشرف في مونديال 2026 وهدفنا التأهل للأدوار الإقصائية

أكد مصطفى أبو زهرة، نائب رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المنتخب الوطني استعد بشكل جيد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لتقديم أداء مشرف يليق بالكرة المصرية.

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المنتخب الوطني يمتلك عناصر مميزة من اللاعبين، إلى جانب جهاز فني وطني قادر على قيادة الفريق خلال البطولة، مؤكدا أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة ستكون داعمًا مهمًا للفريق خلال مشواره في المونديال.

وأضاف أن معنويات لاعبي المنتخب مرتفعة للغاية، في ظل الدعم والتحفيز المستمر من الجهاز الفني، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في عبور دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

خبرات دولية جيدة

وأشار نائب رئيس البعثة إلى أن معظم لاعبي المنتخب يمتلكون خبرات دولية جيدة، خاصة أن المشاركة الحالية تعد الثانية لكثير منهم في بطولة كأس العالم، وهو ما يمنح الفريق مزيدًا من الثقة والخبرة في التعامل مع أجواء المنافسات الكبرى.