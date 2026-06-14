عمرو أديب: أنتظر عرضًا مبهرًا من منتخب مصر أمام بلجيكا.. وقلبي يحدثني بنتيجة مشرفة

قال الإعلامي عمرو أديب إنه ينتظر ظهورًا قويًا ومميزًا من منتخب مصر خلال مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، في أولى لقاءاته في كأس العالم، مشيرا إلى أنه لدي تفائل بقدرة الفراعنة على تقديم أداء مشرف.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، أن لديه شعورا إيجابيا تجاه المباراة، معلقا "قلبي يحدثني خيرًا بأن مصر ستقدم غدًا شيئًا مشرفًا"،طط، ولدي ثقه في إمكانات اللاعبين وقدرتهم على الظهور بصورة تليق بالكرة المصرية.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه على لاعبي المنتخب بالتحلي بالطموح والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، وتقديم أداء قوي يعكس حجم الاستعدادات والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

تطور مستوى الفريق

وأشار إلى أن الجماهير المصرية تنتظر من المنتخب تقديم مباراة كبيرة أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، بما يعزز من آمال الجماهير ويعكس تطور مستوى الفريق على الساحة الدولية.