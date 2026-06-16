نجم الزمالك السابق : منتخب مصر فرط في الفوز أمام بلجيكا

كشف حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الفراعنة ظهروا بصورة قوية وفرضوا شخصيتهم على أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وقال عبد اللطيف، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن منتخب مصر كان الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، مؤكداً أن التعادل جاء في صالح المنتخب البلجيكي أكثر من كونه مكسباً للفراعنة.

وأضاف: "كنا نستطيع الفوز على بلجيكا بثلاثية أو رباعية، بعدما أهدر اللاعبون العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار كبير".

وختم أن سوء التوفيق وغياب اللمسة الأخيرة حالا دون خروج المنتخب المصري بفوز تاريخي كان مستحقاً، في ظل الأداء المميز والفرص العديدة التي أتيحت للاعبي الفراعنة خلال المباراة.