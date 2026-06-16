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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد دياب: منتخب مصر تعادل مع بلجيكا المصنف التاسع بالعالم

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

أكد الإعلامي أحمد دياب، أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية جدا أمام بلجيكا، وكان قريبا من التعادل، وأن المنتخب كان قريبا من الفوز لكن التعادل يعتبر جيد.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأداء الذي قدمه المنتخب كان غائبا منذ الكابتن حسن شحاتة، لكن الأداء مميز، ونال إشادة من الجميع.

ولفت إلى أن بلجيكا هو المصنف التاسع على مستوى العالم، وأن المنتخب البلجيكي كان يلعب بكل قوته، لكن أداء المنتخب المصري قدم المطلوب منه، وأن الأداء كان رأس برأس.

وأشار إلى أن المنتخب يمتلك نجوم كبار، قادرين على تقديم الأفضل في البطولة، وأن التعادل أمام بلجيكا يعتبر بداية الطريق بالبطولة.

كما علقت الإعلامية نهاد سمير، مذيعة صباح البلد، وقالت إن هناك كلام كثير على الحكم، وأن هناك شيئا للمنتخب لم يحصل عليه بسبب الهجمة التي كانت في الدقائق الأخيرة لـ زيزو.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالتعادل، وأن المنتخب قادر على تقديم مباريات قوية بالبطولة، وأن هناك إشادات كثيرة بنجوم المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

إمام عاشور: لن نكون ضيوف شرف في كأس العالم
أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر، حزنه بعد فقدان نقطتين أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نطمح لتحقيق الفوز أمام بلجيكا، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لن يكون ضيف شرف في كأس العالم، جئنا من أجل تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأشار لاعب الفراعنة إلى قوة قائمة المنتخب، قائلًا: "لدينا لاعبون كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ودائمًا يتحدثون معنا وينقلون لنا خبراتهم الكبيرة".

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى
يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.

المنتخب المصري المنتخب بلجيكا صدى البلد

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