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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: منتخب مصر قدم أفضل مباراة في تاريخه... وحسام حسن مدرب جريء

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

علق الإعلامي مدحت شلبي على تعادل منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال مدحت شلبي في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لم يتمكن من الانتظار حتى ظهوره في برنامجه "يا مساء الأنوار من المونديال"، مضيفًا أنه شعر بحالة من الانتشاء الكبير بعد أداء منتخب مصر أمام بلجيكا، أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.

وأضاف شلبي أن المنتخب المصري قدم مباراة مبدعة بكل المقاييس، مؤكدًا أنها الأفضل في تاريخ الكرة المصرية على حد تعبيره، حيث قال: "دي أفضل مباراة شوفتها لمنتخب مصر عبر تاريخه، كلامي واضح: عبر تاريخه".

واستكمل حديثه مؤكدًا أن المنتخب ظهر بشكل مميز من حيث التماسك والقوة والانسجام والقدرات والمهارات وصناعة الفرص والتسديدات، مشيرًا إلى أن الفريق قدم كل عناصر كرة القدم الحديثة خلال اللقاء.

وأشار شلبي إلى أنه يوجه التحية إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، موضحًا أن لديه جرأة كبيرة وأفكارًا خارج الصندوق، مضيفًا أن بداية المباراة بإشراك زيكو كانت فكرة مميزة، خاصة في ظل قدرته على دعم الأطراف.

وأوضح أن إشراك اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بدلًا من محمد صلاح كان قرارًا جريئًا بهدف تعزيز اللعب الهوائي والاستفادة من قدراته البدنية وصغر سنه في التحرك داخل الملعب.

واختتم شلبي تصريحاته مؤكدًا أن المنتخب المصري قدم أداءً مشرفًا للغاية، مضيفًا أن الاستمرار على هذا النهج سيمنحه القدرة على الذهاب بعيدًا في البطولة، قائلاً: "مليون مبروك يا جماعة، ومستنيين الماتش الجاي واللي بعده… ونعبر دور الـ16 ونكمل لحد الـ8 ونقدر.. مش يمكن".

الإعلامي مدحت شلبي منتخب مصر ستاد لومين فيلد فيسبوك حسام حسن

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