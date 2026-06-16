حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته والدة آمر، نجل المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، ظهر خلاله الطفل متأثرًا عقب انتهاء مباراة مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاح مشوار “الفراعنة” ببطولة كأس العالم 2026.

وأظهر الفيديو آمر وهو يبدو حزينًا بعد صافرة النهاية، في مشهد لفت انتباه المتابعين، الذين تفاعلوا مع رد فعله العفوي، معتبرين أنه يعكس تعلقه بالمنتخب ورغبته في رؤية مصر تحقق الفوز.

وحصد الفيديو تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولته صفحات عديدة، وأشاد المتابعون بحماس الطفل وتشجيعه للمنتخب الوطني، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل 1-1 أمام منتخب بلجيكا، ليحصد أول نقطة له في دور المجموعات، ويُبقي على حظوظه في المنافسة على التأهل للدور التالي