العرب يكتبون التاريخ.. السعودية تحقق تعادلا مستحقا أمام أوروجواي بالمونديال

انتهت المواجهة التي جمعت بين المنتخب السعودي ونظيره الأوروجوياني بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وخرج كل فريق بنقطة واحدة، في بداية مشوار المجموعة التي شهدت تقاربًا كبيرًا في المستوى بعد الجولة الأولى.

الشوط الأول

دخل المنتخب السعودي اللقاء بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في تسجيل هدف مبكر، ونجح في فرض أفضليته خلال فترات طويلة من الشوط الأول. واعتمد “الأخضر” على الضغط العالي والهجمات المنظمة التي شكلت خطورة على مرمى أوروجواي.

وتمكن عبدالإله العمري من ترجمة هذا التفوق بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41، ليمنح المنتخب السعودي أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول، وسط أداء دفاعي منظم واستحواذ متوازن على الكرة.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني، حاول منتخب أوروجواي العودة إلى اللقاء عبر تكثيف الهجمات والضغط على الدفاع السعودي، حيث أضاع أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتغيير النتيجة مبكرًا.

ومع استمرار المحاولات، نجح أراوخو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80 بعد هجمة منظمة، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

استعدادات المنتخبين

دخل المنتخب السعودي اللقاء وسط مرحلة من التذبذب الفني خلال السنوات الأخيرة، مع تغييرات متتالية في الجهاز الفني، بدءًا من روبرتو مانشيني، مرورًا بهيرفي رينارد، وصولًا إلى المدرب جورجيوس دونيس.

وخاض “الأخضر” مباريات ودية متنوعة قبل البطولة، تضمنت خسارة أمام الإكوادور 2-1، وفوزًا على بورتوريكو 3-0، وتعادلًا سلبيًا مع السنغال، ما عكس تحسنًا تدريجيًا في الجانب الدفاعي رغم عدم ثبات المستوى.

في المقابل، دخل منتخب أوروجواي بقيادة المدرب مارسيلو بييلسا بعد نتائج متباينة، شملت تعادلات أمام إنجلترا والجزائر، مع أداء غير مستقر في بعض المباريات الودية، لكنه حافظ على حضوره التنافسي المعتاد.

الخاتمة

بهذا التعادل، يبدأ المنتخب السعودي وأوروجواي مشوارهما في البطولة بنقطة لكل منهما، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى