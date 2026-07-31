منتخب مصر للشباب يختتم وديتي الأردن استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا

يختتم منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، مواجهاته الودية أمام منتخب الأردن، عندما يلتقي المنتخبان في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات تصفيات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا.

وتستضيف مصر منافسات التصفيات خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

وكان المنتخبان قد التقيا وديًا يوم الثلاثاء الماضي في المباراة الأولى، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدفين دون مقابل، في تجربة استفاد منها الجهاز الفني في تقييم عدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر.

خطة وائل رياض لتجهيز المنتخب

ويعمل وائل رياض على استغلال فترة الإعداد الحالية في منح اللاعبين أكبر قدر من الاحتكاك، خاصة أن الجهاز الفني وضع برنامجًا يتضمن مواجهة منتخبات قوية ومتنوعة المستويات.

وخاض منتخب الشباب خلال الفترة الماضية تجارب ودية أمام العراق والجزائر وعمان وروسيا، إلى جانب مباريات أخرى أمام أندية، وذلك بهدف اختبار جميع العناصر ومنح الجهاز الفني فرصة للاستقرار على التشكيل والقوام الأساسي للمنتخب.

وطالب وائل رياض لاعبيه بضرورة التعامل مع مواجهة الأردن بجدية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة مهمة في تجهيز المنتخب قبل الدخول في أجواء المباريات الرسمية.

معسكرات متواصلة قبل التصفيات

وخلال شهر يوليو الجاري، أقام منتخب مصر للشباب أكثر من معسكر، تخللها خوض عدد من المباريات الودية، حيث ركز الجهاز الفني على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين والوقوف على مدى استجابتهم لفكره وخططه.

ومن المنتظر أن يواصل منتخب الشباب تحضيراته خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة وائل رياض للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل انطلاق تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عامًا في مصر سبتمبر المقبل.