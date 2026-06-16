محمد هاني بعد التعادل مع بلجيكا: نقطة في المشوار وعيوننا على التأهل

علق محمد هاني، لاعب المنتخب المصري، على تعادل “الفراعنة” أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف لا يزال هو مواصلة المشوار نحو التأهل للدور التالي.

وكتب محمد هاني عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “نقطة في المشوار… وعيوننا على التأهل”.

وجاء تعليق لاعب المنتخب المصري عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام بلجيكا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، وهي النتيجة التي منحت المنتخب المصري أول نقطة في مشواره بالمونديال.

وحظي منشور محمد هاني بتفاعل واسع من الجماهير المصرية، التي حرصت على الإشادة بأداء المنتخب أمام أحد أبرز منتخبات العالم، معربة عن ثقتها في قدرة “الفراعنة” على مواصلة النتائج الإيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل

مصر ونيوزيلندا

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الإثنين 22 يونيو 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز الأول وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.