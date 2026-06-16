أحمد ناجي يحتفي بتألق مصطفى شوبير: حارس كبير يمتلك ثباتًا انفعاليًا

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على الإشادة بمستوى مصطفى شوبير عقب تألقه في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ونشر ناجي صورة تجمعه بمصطفى شوبير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، موجهًا رسالة إشادة لحارس الفراعنة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وكتب مدرب حراس المنتخب السابق: "اتزان وثبات انفعالي، التقاط رائع، ارتماء رائع، ردة فعل، عمل بالقدمين.. حارس كبير والقادم أفضل إن شاء الله".

وجاءت إشادة أحمد ناجي بعدما لعب مصطفى شوبير دورًا بارزًا في خروج منتخب مصر بنقطة ثمينة أمام المنتخب البلجيكي، حيث تصدى لأكثر من فرصة خطيرة وقدم أداءً لافتًا نال إشادة الجماهير والمتابعين.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في استمرار تألق شوبير خلال المباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية، في ظل أهمية تحقيق الفوز لتعزيز فرص الفراعنة في التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.