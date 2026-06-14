«الحضري» يشيد بالشناوي: له فضل كبير في ظهور مصطفى شوبير بهذا المستوى.. ويستحق التحية

أكد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق أن الحارس مصطفى شوبير يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن المنافسة القوية مع محمد الشناوي كان لها دور كبير في تطور مستواه.

وقال عصام الحضري خلال ظهوره في برنامج «ملعب ON» مع الإعلامي سيف زاهر: «لازم نشكر محمد الشناوي لأنه من أسباب ظهور مصطفى شوبير بهذا المستوى، بسبب المنافسة الكبيرة بينهما في منتخب مصر والنادي الأهلي، والشناوي يستاهل الشكر والتحية مننا».

وتحدّث حارس منتخب مصر السابق عن التشكيل الأنسب للفراعنة في مواجهة بلجيكا، موضحًا أنه يفضل الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمد هاني وياسر إبراهيم، إلى جانب حمدي فتحي أو محمد عبد المنعم في الخط الخلفي.

وأضاف الحضري أن وسط الملعب يجب أن يضم مهند لاشين ومروان عطية وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش.

واختتم “الحضري” تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التشكيل هو الأقرب والأكثر جاهزية من وجهة نظره لخوض مواجهة بلجيكا، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرات التي يمتلكها اللاعبون.