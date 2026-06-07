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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري يشيد بـ مصطفى شوبير: إمكانيات تؤهله للاحتراف في أوروبا

الحضري
الحضري
ميرنا محمود

أشاد عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، بأداء مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب الوطني، خلال المباراة الأخيرة أمام البرازيل، مؤكدًا أنه قدّم مستوى مميزًا وظهر بثبات كبير طوال اللقاء.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية إن مصطفى شوبير تعامل مع كل الكرات التي وصلته بشكل رائع، ونجح في التصدي لعدة فرص صعبة، لافتًا إلى أنه لو كان من حقه اختيار رجل المباراة لاختاره دون تردد.

وأضاف أن شوبير يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للظهور بشكل قوي خلال بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أنه يثق في قدرته على التطور بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

واختتم الحضري تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى شوبير لديه فرصة كبيرة لمواصلة التألق، وقد يحظى بفرص احتراف خارجية في أوروبا إذا واصل تقديم نفس المستوى المميز.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

عصام الحضري منتخب مصر مصطفى شوبير مصر و البرازيل

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