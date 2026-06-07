شوبير يدافع عن نجله بعد الخسارة أمام البرازيل:لا يمكن تحميله مسؤولية الهدفين

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، خلال مواجهة البرازيل الودية، مشيرا بجدارته قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية :رغم خسارتنا أمام البرازيل بنتيجة 2-1، فإن أحدًا لا يمكنه تحميل مصطفى مسؤولية الهدفين، لأنه لا يسأل عنهما على الإطلاق، لقد تألق خلال المباراة وأنقذ العديد من الفرص الخطيرة، وأعتقد أنه تصدى لثلاث فرص محققة على الأقل".

وتابع: هناك كرة عرضية أبعدها بقبضة يده قبل أن تصل إلى مهاجم المنتخب البرازيلي، وهي من اللقطات التي قد لا ينتبه إليها كثيرون، لكنها تعكس جودة تعامله مع الكرات العرضية، كما أن بناءه للهجمات بقدمه كان ممتازا، وأجاد إغلاق الزوايا في حالات الانفراد".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: ما يقدمه مصطفى هو امتداد لسلسلة من العروض الجيدة التي بدأها أمام إسبانيا، ثم واصلها في مبارياته الأخيرة بالدوري المصري أمام الزمالك وإنبي والمصري، من الجيد أن يحصل اللاعب على فرصة ويتمسك بها بكل قوة، ويسعى لإثبات نفسه وتقديم أفضل ما لديه، وهذا ما فعله مصطفى بشكل مميز".