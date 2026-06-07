رسالة دعم.. شوبير يكشف كواليس حديث أليسون مع نجله بعد مباراة مصر والبرازيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل الحوار الذي دار بين حارس منتخب البرازيل وليفربول أليسون بيكر ومصطفى شوبير خلال مواجهة المنتخبين الودية، موضحًا أن اللقطة حملت رسالة دعم وإنسانية مميزة من النجم البرازيلي.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن أليسون بيكر حرص على التحدث مع مصطفى شوبير عقب المباراة، حيث أشاد بمستواه مؤكدًا له أنه حارس جيد ويملك إمكانيات مميزة، كما عبّر عن ثقته في قوة منتخب مصر وقدرته على التأهل من مجموعته في البطولات المقبلة.

وأضاف أن حارس ليفربول طلب من مصطفى تبادل القمصان، في لفتة مفاجئة تعكس تقديرًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أنه كان مندهشًا من هذه المبادرة التي قام بها أحد أبرز حراس المرمى في العالم.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات الإيجابية من النجوم الكبار تمثل نموذجًا يُحتذى به، داعيًا إلى نشر هذه الروح الرياضية بين اللاعبين، لما لها من أثر إيجابي داخل وخارج الملعب.



