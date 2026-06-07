شوبير: 8 لاعبين ضمنوا مكانهم في تشكيل منتخب مصر بالمونديال

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استقر بشكل كبير على عدد من العناصر الأساسية التي ستشارك في منافسات كأس العالم 2026، وذلك عقب المباراة الودية أمام منتخب البرازيل، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وأوضح شوبير أن المدرب لا يزال يدرس عددًا من الخيارات المتاحة لحسم المراكز المتبقية في التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أنه يفاضل بين مجموعة من اللاعبين لاختيار ثلاثة أسماء قبل المواجهة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا في المونديال، بعدما حدد بالفعل ثمانية لاعبين ضمن قوام الفريق الأساسي.

وفي حديثه عن أداء بعض اللاعبين، أكد شوبير أن الخطأ الذي ارتكبه مهند لاشين خلال اللقاء يعد أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، خاصة أمام منتخب بحجم البرازيل، مشيدًا بردة فعل اللاعب وقدرته على استعادة تركيزه سريعًا وتقديم مستوى مميز خلال بقية المباراة.

كما أثنى شوبير على إدارة حسام حسن للمواجهة، مؤكدًا أن المدير الفني منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للظهور واكتساب الخبرات، وهو ما انعكس على مشاركة عناصر عدة، من بينها طارق علاء وحمزة عبد الكريم، في إطار سعي الجهاز الفني لتقييم جميع الخيارات المتاحة قبل انطلاق البطولة.