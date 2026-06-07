شوبير: مباراة البرازيل منحت منتخب مصر الثقة وحققت مكاسب فنية عديدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أداء منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب البرازيل لكرة القدم في المباراة الودية الأخيرة كان مطمئنًا، مشيرًا إلى أن اللقاء منح اللاعبين ثقة أكبر في مواجهة المنتخبات الكبرى، وحقق العديد من المكاسب الفنية على مستوى مختلف المراكز.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن أرقام المباراة تعكس مستوى جيدًا للمنتخب المصري، خاصة مع تقارب نسبة الاستحواذ التي بلغت 51% للبرازيل مقابل 49% لمصر، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدعو للتفاؤل قبل الاستحقاقات المقبلة.

كما شدد على ضرورة تجنب المقارنة بين المنتخب المصري ومنتخب المغرب لكرة القدم، موضحًا أن المنتخب المغربي يمتلك عددًا أكبر من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية، وهو ما يمنحه ظروفًا مختلفة.