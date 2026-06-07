أعلى تقييم.. أرقام مصطفى شوبير بعد التألق مع مصر أمام البرازيل

لفت مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الأنظار في المباراة الودية أمام البرازيل التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم.

وقدم شوبير أداءا مميزا أمام السيليساو متصديا لأربع تسديدات خطيرة أبرزهم انفراد فينيسيوس جونيور.

وحصل شوبير على أعلى تقييم بين لاعبي منتخب مصر في مواجهة البرازيل بـ 7.2 نقطة حسب شبكة سوفا سكور.

لمس شوبير الكرة 53 مرة لعب 31 تمريرة صحيحة بنسبة دقة وصلت لـ 79% وفقد الاستحواذ 8 مرات.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.