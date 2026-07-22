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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لم يسلم منها رئيس الوزراء والحكومة.. انقطاع تام للكهرباء في مالطا

حرارة شديدة في مالطا
حرارة شديدة في مالطا
محمد على

سجلت مالطا ثلاثة أيام متتالية بدرجات حرارة بلغت 42 درجة مئوية أو أكثر، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً.

دخلت مالطا اليوم الأربعاء يومها السابع من الموجة الحارة، حيث بلغت درجات الحرارة 42 درجة مئوية عند منتصف النهار تقريباً.

 وكانت درجات الحرارة قد وصلت إلى 42.7 درجة مئوية يوم الثلاثاء و42.3 درجة مئوية يوم الاثنين.

صرح مكتب الأرصاد الجوية لصحيفة تايمز أوف مالطا: "في موجة الحر الحالية هذه، لدينا الآن رقم قياسي جديد لثلاثة أيام متتالية سجلت فيها درجة الحرارة في مطار لوكا 42.0 درجة مئوية أو أعلى، وفقًا لقائمة موجات الحر التي تعود إلى عام 1991".


وذكرت أن الرقم القياسي السابق تم تسجيله خلال موجة الحر في يوليو 2023، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية أو تجاوزتها في يومين متتاليين.

وشملت موجة الحر تلك أيضاً ستة أيام متتالية قياسية وصلت فيها درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

تشهد مالطا هذا العام موجة حر منذ 16 يوليو، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38.1 درجة مئوية.

يتم الإعلان عن موجة حارة عندما تتجاوز درجة الحرارة 30 درجة مئوية وتكون أعلى بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل من متوسط ​​درجة الحرارة القصوى لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر.

يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة القصوى لشهر يوليو 31.7 درجة مئوية.

كما تجاوزت درجات الحرارة الحد الأقصى المسجل في شهر يوليو السابق، حيث وصلت إلى 43.3 درجة مئوية يوم السبت.

وحول ذلك، قدّم رئيس الوزراء روبرت أبيلا  اعتذاراً للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي .

وفي اعتذاره، أشار رئيس الوزراء إلى "آثار تغير المناخ والتي تتسبب في  ارتفاع درجات الحرارة باستمرار وتستمر لفترة أطول".

وأفادت وسائل الإعلام أن انقطاع التيار الكهربائي أثر أيضاً على مكتب رئيس الوزراء ومكاتب وزارية مختلفة، بالإضافة إلى العديد من الشركات. وقالت المطاعم إنها اضطرت إلى التخلص من الطعام.

تسبب انقطاع التيار الكهربائي يوم الأربعاء في توقف مؤقت لمحاكمة رجل أعمال متهم بالتواطؤ في تفجير سيارة مفخخة أودى بحياة الصحفية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017.

درجات الحرارة مالطا موجة الحر 42 درجة مئوية درجة الحرارة 42

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