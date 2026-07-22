اليماحي يناقش مع قيادة المعهد البيلاروسي سبل دعم مراكز الفكر وصناعة القرار

عقد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، اجتماعًا مع قيادة المعهد البيلاروسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، والذي يمدها مباشرة بالدراسات والتحليلات الاستراتيجية واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن حرص البرلمان العربي على عقد هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن الدبلوماسية البرلمانية لا تكتمل إلا بالدبلوماسية الفكرية، وأن البرلمانات الحديثة باتت في حاجة إلى مؤسسات بحثية رصينة تدعم عملها بالتحليل العلمي والرؤية الاستشرافية، بما يسهم في بناء مواقف أكثر فاعلية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف "اليماحي" أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تجعل من المعرفة والتحليل العلمي واستشراف المستقبل عناصر أساسية في بناء السياسات العامة، وأن الاستثمار في مراكز الفكر أصبح أحد أبرز معايير قدرة الدول على إدارة التحديات وصناعة المستقبل.

المعهد البيلاروسي للدراسات

ومن جانبه، رحب الدكتور أولج ماكاروف، رئيس المعهد البيلاروسي للدراسات الاستراتيجية بوفد البرلمان العربي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء جسور تعاون برلماني عربي مع مؤسسات الفكر في جمهورية بيلاروس، معربًا عن ترحيب المعهد بهذا التعاون بما يسهم في دعم صناع القرار وتعزيز الفهم المتبادل للقضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات العربية البيلاروسية.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول الدور المتنامي الذي تضطلع به مراكز الفكر في دعم صناع القرار، كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين البرلمان العربي والمعهد البيلاروسي للدراسات الاستراتيجية، وناقشا إمكانية إعداد دراسات مشتركة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والتحولات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستفادة من خبرة المعهد في مجالات التحليل الاستراتيجي، واستشراف المستقبل، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية صنع القرار.

وشهد اللقاء مداخلات من أعضاء وفد البرلمان العربي، النائب اللواء هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب الدكتور عبدالسلام نصية، أكدوا خلالها أهمية توظيف الخبرات البحثية ومخرجات مراكز الفكر في دعم العمل البرلماني، وتعزيز التعاون العربي–البيلاروسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البرلمان العربي والمعهد البيلاروسي للدراسات الاستراتيجية، بما يضيف بعدًا فكريًا ومعرفيًا للعلاقات العربية–البيلاروسية، ويعزز دور الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الفكرية في دعم مسارات التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

https://youtu.be/bDhx_M3qM7Y