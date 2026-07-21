منسك تحتضن أول شراكة مؤسسية بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية البيلاروسية

عقد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، مباحثات موسعة مع إيغور سيرجينكو، رئيس مجلس النواب، وناتاليا كوتشانوفا، رئيسة مجلس الجمهورية في بيلاروس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها البرلمان العربي إلى جمهورية بيلاروس، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية العربية – البيلاروسية إلى مستوى العلاقات السياسية والحكومية المتنامية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي سيعمل على توظيف علاقاته مع البرلمانات العربية لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون مع جمهورية بيلاروس، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات ومبادرات عملية تخدم المصالح المشتركة.

وأكد "اليماحي" أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعلاقات البرلمانية من إطار الزيارات المتبادلة إلى شراكة مؤسسية مستدامة تقوم على التشاور المنتظم، وتبادل الخبرات التشريعية، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين، بما يجعل الدبلوماسية البرلمانية رافدًا داعمًا للعلاقات الحكومية المتنامية بين جمهورية بيلاروس والدول العربية، وجسرًا لتعزيز التعاون بين الشعبين العربي والبيلاروسي.

تدشين مرحلة جديد من العلاقات

وخلال المباحثات، أكد رئيس مجلس النواب البيلاروسي، إيغور سيرجينكو، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع البرلمان العربي وتتطلع إلى توسيع التعاون السياسي والبرلماني وفق أجندة عملية تتضمن مجالات تعاون محددة، مشددًا على أن بيلاروس ستظل منفتحة على الحوار البناء القائم على احترام القانون الدولي والمساواة بين الدول والتنوع الثقافي، ومعربًا عن ثقته بأن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون مع البرلمان العربي.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الجمهورية، ناتاليا كوتشانوفا، أن بيلاروس والدول العربية تتقاسم مواقف متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وترسيخ قيم السلام.

كما شددت على أن مجالات التعاون بين الجانبين واسعة ومتعددة، وتشمل التعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي والتعليمي، مؤكدة أن تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي يخدم بكل قوة تعزيز التعاون العربي البيلاروسي في جميع هذه المجالات، كما يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات أخرى جديدة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس بغرفتيها (مجلس النواب ومجلس الجمهورية)، لتشكل أول إطار مؤسسي ينظم العلاقات بين الجانبين.

كما اتفق الطرفان على إعداد برنامج عمل مشترك لترجمة بنود المذكرة إلى خطوات تنفيذية واضحة، وتحديد عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية التي يمكن للبرلمانيين أن يضطلعوا فيها بدور عملي وملموس، وفي مقدمتها دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، والأمن الغذائي، والتعاون الصناعي، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الجانبين.

كما شهدت المباحثات مداخلات ثرية من أعضاء وفد البرلمان العربي، النائب اللواء هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب الدكتور عبد السلام نصية، والنائب مجحم الصقور، أكدوا خلالها أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات العربية – البيلاروسية، وطرحوا عددًا من الرؤى والمقترحات، التي تسهم في تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

https://youtu.be/1C_89P67nvI