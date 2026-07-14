البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين “ممباسا” و”الباهية”، بصاروخين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الضحية، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية وصون سيادتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاعتداء يمثل عملًا عدائيًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، كما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الممرات البحرية الدولية وسلامة السفن التجارية، فضلًا عن كونه خرقًا جسيمًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد ضرورة حماية الملاحة الدولية وعدم تعريضها لأي تهديد.

ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياتهما وردع هذه الانتهاكات الإيرانية وتهديداتها المتكررة لحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

https://youtu.be/xKhm4sJnuSs