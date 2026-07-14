محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بمجموع 245 درجة

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 245 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 درجة للثانوي العام منازل، ومجموع القبول بالدبلومات الفنية بأنواعها يبدأ من 140 درجة.

وأعرب المحافظ ، عن خالص التهاني القلبية لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمورهم داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفقا لمناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

و أعلن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 119700طالبا وطالبة، مضيفا أن درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمراحله العام والخدمات والخاص والمنازل جاءت مراعية لمصالح الطلاب وحرصا على العملية التعليمية.