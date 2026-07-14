الأمواج هائجة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين على الشواطئ

يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة تفاصيل حالة الجو، بسبب اهتمام المواطنين بحالة البحر، لأن معظم المواطنين متواجدين على الشاطئ.

وقال الدكتور محمود القياتي، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة مع اعتدال فى سرعات الرياح، ما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وهو أمر طبيعي خلال هذه الفترة.

الأرصاد

وأضاف محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية الأولى أن نسب الرطوبة تصل خلال ساعات الليل على القاهرة الى من 80 لـ85 % وتتجاوز 95 % على محافظات ومدن الساحل الشمالى، لأنها تطل على المصدر الرئيسي للرطوبة وهو البحر المتوسط.

الأرصاد

وتابع نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: كلما ابتعدنا عن البحر المتوسط اتجاه المحافظات الداخلية تقل نسب الرطوبة تدريجيا.

وعن درجات الحرارة على مدار الحالى والاسبوع القادم قال محمود القياتي إنها تتراوح على القاهرة ما بين 35 لـ36 درجة مئوية وهذه الدرجات يتم قياسها فى الظل، منوها أن أعلى درجات حرارة ستسجل على مستوى الجمهورية ستكون على جنوب الصعيد الذى يسجل خلال هذه الفترة ما بين 41 لـ42 درجة مئوية.

الأمواج

وتابع: نشهد ارتفاعا نسبيا فى الأمواج، واليوم سيسجل أعلى ارتفاع على مدار الأسبوع، إذ سيصل ارتفاع الامواج الى 2 ونص متر، وهو غير مناسب للمصيفين، لكن مناسب لأعمال الصيد والملاحة، لذلك يجب على المصيفين اتباع تعليمات المسؤولين عن هذه الشواطئ.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ورياح على عدة مناطق

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وفي خليجي السويس والعقبة، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

جاءت أبرز درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة.

العلمين: العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

الغردقة: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

الأقصر: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

أسوان: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

أبو سمبل: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة، لتسجل أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

استمرار الأجواء الصيفية

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق.