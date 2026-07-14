قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام وخطة التحول الجديدة قبل مؤتمر ديسمبر
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك
إمام عاشور هيرحل عن الأهلي ولا هيكمل.. شاهد كواليس تذاع لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمواج هائجة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين على الشواطئ

الأمواج
الأمواج
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة تفاصيل حالة الجو،  بسبب اهتمام  المواطنين بحالة البحر، لأن معظم المواطنين متواجدين على الشاطئ.

وقال الدكتور محمود القياتي، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة مع اعتدال فى سرعات الرياح، ما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وهو أمر طبيعي خلال هذه الفترة.

الطقس
الأرصاد

وأضاف محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية الأولى أن نسب الرطوبة تصل خلال ساعات الليل على القاهرة الى من 80 لـ85 % وتتجاوز 95 % على محافظات ومدن الساحل الشمالى، لأنها تطل على المصدر الرئيسي للرطوبة وهو البحر المتوسط.

أرشيفية
الأرصاد

وتابع نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: كلما ابتعدنا عن البحر المتوسط اتجاه المحافظات الداخلية تقل نسب الرطوبة تدريجيا.

وعن درجات الحرارة على مدار الحالى والاسبوع القادم قال محمود القياتي إنها تتراوح على القاهرة ما بين 35 لـ36 درجة مئوية وهذه الدرجات يتم قياسها فى الظل، منوها أن أعلى درجات حرارة ستسجل على مستوى الجمهورية ستكون على جنوب الصعيد الذى يسجل خلال هذه الفترة ما بين 41 لـ42 درجة مئوية.

الأمواج

وتابع:  نشهد ارتفاعا نسبيا فى الأمواج، واليوم سيسجل أعلى ارتفاع على مدار الأسبوع، إذ سيصل ارتفاع الامواج الى 2 ونص متر، وهو غير مناسب للمصيفين، لكن مناسب لأعمال الصيد والملاحة، لذلك يجب على المصيفين اتباع تعليمات المسؤولين عن هذه الشواطئ.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

طقس شديد الحرارة نهارًا
وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ورياح على عدة مناطق
وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وفي خليجي السويس والعقبة، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

جاءت أبرز درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة.

العلمين: العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

الغردقة: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

الأقصر: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

أسوان: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

أبو سمبل: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة، لتسجل أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

استمرار الأجواء الصيفية

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق.

حالة الجو فصل الصيف الشاطئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن

الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5 ملايين طن

لبنان

انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما

مضيق هرمز

وزير أردني سابق: إيران تريد أن تفرض سيادتها على مضيق هرمز بالكامل وأمريكا ترى أحقية الجميع في المرور

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد