حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا رطبة ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليجي السويس والعقبة

أما بالنسبة لحالة خليجي السويس والعقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتلر ولتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 35 23

6 اكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 32 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 22

رفح 32 22

رأس سدر 36 24

نخل 36 21

كاترين 33 19

الطور 34 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 30 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

مرسى حميرة 36 27

أبرق 37 26

جبل علبة 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 25

أبوسمبل 41 26

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 46 34

الرياض 46 32

المنامة 40 33

أبوظبي 41 33

الدوحة 42 34

الكويت 51 36

دمشق 38 19

بيروت 30 25

عمان 33 20

القدس 31 20

غزة 30 23

بغداد 47 30

مسقط 38 30

صنعاء 29 16

الخرطوم 42 29

طرابلس 32 25

تونس 42 26

الجزائر 32 25

الرباط 27 18

نواكشوط 34 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 28 18

إسلام آباد 37 27

نيودلهي 38 28

جاكرتا 34 24

بكين 35 22

كوالالمبور 33 25

طوكيو 35 26

أثينا 33 22

روما 37 21

باريس 36 23

مدريد 37 21

برلين 28 15

لندن 30 17

مونتريال 33 22

موسكو 24 17

نيويورك 33 24

واشنطن 34 22

أديس أبابا 22 13