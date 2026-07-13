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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرصاد تدق ناقوس الخطر.. حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة وشبورة ورياح تضرب عدة مناطق اليوم

الأرصاد تدق ناقوس الخطر.. حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة وشبورة ورياح تضرب عدة مناطق اليوم
الأرصاد تدق ناقوس الخطر.. حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة وشبورة ورياح تضرب عدة مناطق اليوم
ياسمين القصاص
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مع دخول فصل الصيف ذروته، تواصل موجات الحرارة والرطوبة فرض تحديات يومية على المواطنين، في وقت تتزايد فيه تأثيرات الطقس على الحركة اليومية والأنشطة المختلفة. 

وتبدو درجات الحرارة المعلنة مرتفعة، فإن نسب الرطوبة تجعل الشعور بها أشد قسوة، الأمر الذي يدفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تجديد تحذيراتها، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، خاصة خلال ساعات النهار وفترات الذروة.

طقس الأحد..

تحذيرا مهما بشأن حالة الطقس

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا مهما بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات، وهو ما يرفع من فرص التعرض للإجهاد الحراري، لا سيما لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يصبح الطقس مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وبحسب توقعات الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بفعل ارتفاع نسب الرطوبة. أما السواحل الشمالية الغربية فتسجل 30 درجة للعظمى ومحسوسة تصل إلى 34 درجة، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 41 درجة مئوية، مع حرارة محسوسة تبلغ 42 درجة.

ولم تقتصر تحذيرات الهيئة على ارتفاع درجات الحرارة، إذ أشارت إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.. اليوم ...

كما توقعت الهيئة نشاطا للرياح على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة، إلى جانب تأثيرها على حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، خاصة على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، مؤكدة أنها لن تؤثر بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، وحارا رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يميل الطقس إلى الاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل مع استمرار تأثير الرطوبة.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز الظواهر الجوية اليوم تتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة، وتكوّن الشبورة المائية صباحًا، إلى جانب نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الهيئة.

واختتمت: "لابد من تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة تحديثات النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبا لأي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس".

والجدير بالذكر، أن وفقا لقانون التوقيت الصيفي المعمول به في مصر، يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

موعد نهاية التوقيت الصيفي 2026 في مصر

 ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 لمعرفة كيفية تغيير الساعة، وتأثير ذلك على مواعيد العمل والدراسة والرحلات والخدمات اليومية، خاصة أن تغيير التوقيت ينعكس على مختلف الأنشطة المرتبطة بالمواعيد الرسمية.

تغيير الساعة في مصر 

عند حلول موعد التوقيت الشتوى يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة. فإذا كانت الساعة تشير إلى 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءا، يمنح ذلك المواطنين ساعة إضافية خلال الليل مقارنة بالتوقيت الصيفى.

اختارت الحكومة أن يبدأ التوقيت الشتوي 2026 مع بداية يوم الجمعة، لأنه يمثل عطلة أسبوعية في أغلب القطاعات الحكومية والخاصة.

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