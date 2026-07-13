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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، خلال الفترة من الأربعاء 15 يوليو وحتى الأحد 19 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة في الصباح البكر، لتتحول إلى حارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الخريطة الجوية تشهد تكون شبورة مائية في الصباح البكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما تتوقع «الأرصاد» نشاطاً للرياح على فترات متقطعة على أغلب الأنحاء خلال نفس الفترة، مع تنبيه هام بشأن ارتفاع نسب الرطوبة، والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية عن الحرارة المكتوبة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة الأيام القادمة، المتوقعة (العظمى / المحسوسة):
 

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

  • الأربعاء والخميس والجمعة (15-17 يوليو): العظمى 35° / المحسوسة 37°
  • السبت والأحد (18-19 يوليو): العظمى 36° / المحسوسة 38°

السواحل الشمالية:

  •  تتراوح العظمى بين 30° و31°، بينما تسجل المحسوسة ما بين 33° و34° خلال الفترة.

شمال الصعيد:

  • الأربعاء والخميس (15-16 يوليو): العظمى 36° / المحسوسة 38°
  • الجمعة (17 يوليو): العظمى 37° / المحسوسة 39°
  • السبت والأحد (18-19 يوليو): العظمى 38° / المحسوسة 40°

جنوب الصعيد:

  • الأربعاء والخميس (15-16 يوليو): العظمى 41° / المحسوسة 42°
  • الجمعة والسبت (17-18 يوليو): العظمى 42° / المحسوسة 43°
  • الأحد (19 يوليو): العظمى 43° / المحسوسة 44°
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