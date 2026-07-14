تعتبر المكرونة بالبشاميل من أكثر الأكلات المحببة في البيوت المصرية، لكنها قد لا تنجح أحيانًا رغم استخدام نفس المكونات. فقد تخرج جافة، أو معجنة، أو يكون البشاميل مليئًا بالتكتلات، وغالبًا يكون السبب بعض الأخطاء البسيطة أثناء التحضير.

7 أخطاء شائعة تفسد طعم وقوام المكرونة البشاميل

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على صينية مكرونة بالبشاميل كريمية ومتماسكة مثل المطاعم، فتجنبي الأخطاء التالية، هبه محمد.

1- سلق المكرونة حتى تنضج تمامًا

من أكثر الأخطاء شيوعًا سلق المكرونة حتى تنضج بالكامل، رغم أنها ستدخل الفرن بعد ذلك.

الحل: اسلقي المكرونة حتى تصل إلى نحو 70-80% من النضج (أل دينتي)، حتى لا تصبح معجنة بعد الخبز.

2- إضافة الحليب دفعة واحدة إلى البشاميل

صب الحليب مرة واحدة قد يؤدي إلى تكوّن كتل يصعب التخلص منها.

الحل: أضيفي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي حتى يصبح البشاميل ناعمًا ومتجانسًا.

3- عدم تحمير الدقيق جيدًا

إذا لم يُطهَ الدقيق مع الزبدة أو السمن لمدة كافية، قد يترك طعمًا نيئًا في البشاميل.

الحل: قلبي الدقيق لمدة دقيقة إلى دقيقتين على نار هادئة قبل إضافة الحليب، مع تجنب احتراقه.

4- إعداد بشاميل سميك أو خفيف جدًا

القوام غير المناسب من أكثر الأسباب التي تؤثر على النتيجة النهائية.

إذا كان سميكًا جدًا، ستصبح الصينية جافة.

وإذا كان خفيفًا للغاية، فلن تتماسك بعد الخبز.

الحل: يجب أن يكون البشاميل متوسط الكثافة بحيث ينساب بسهولة من الملعقة.

5- عدم تتبيل البشاميل

البعض يكتفي بإضافة الملح فقط، فتخرج المكرونة بطعم باهت.

الحل: أضيفي رشة فلفل أسود، ويمكن إضافة رشة جوزة الطيب حسب الرغبة، مع ضبط كمية الملح جيدًا.

6- توزيع البشاميل بشكل غير متساوٍ

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

إذا لم يغلف البشاميل جميع طبقات المكرونة، ستجف بعض الأجزاء أثناء الخبز.

الحل: اخلطي جزءًا من البشاميل مع المكرونة قبل وضعها في الصينية، ثم وزعي الكمية المتبقية على الوجه وبين الطبقات.

7- الإفراط في مدة الخبز

ترك الصينية في الفرن لفترة طويلة يؤدي إلى جفافها واحتراق السطح.

الحل: اخبزيها حتى يكتسب الوجه لونًا ذهبيًا، ثم أخرجيها من الفرن مباشرة، ويمكن تشغيل الشواية لدقائق في النهاية إذا احتاج الوجه إلى تحمير إضافي.

أسرار نجاح المكرونة بالبشاميل

استخدمي حليبًا كامل الدسم للحصول على قوام كريمي.

اتركي الصينية ترتاح لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد خروجها من الفرن حتى تتماسك ويسهل تقطيعها.

لا تكثري من الحشوة أو الصلصة حتى لا تصبح المكرونة رطبة أكثر من اللازم.

يمكن إضافة قليل من الجبن المبشور إلى البشاميل أو على الوجه لمنحها نكهة أغنى.

كيف تعرفين أن البشاميل ناجح؟

البشاميل المثالي يكون: