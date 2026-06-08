بدون لحوم.. طريقة عمل لازانيا المشروم والسبانخ

لازانيا المشروم والسبانخ من الأطباق الأقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تناولها مع أفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لازانيا المشروم والسبانخ .

مقادير لازانيا المشروم والسبانخ



● لازانيا مسلوقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات إيطالي

● زبدة

● زيت

● بشاميل خفيف

● مشروم حلقات

● سبانخ بيبي

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير لازانيا المشروم والسبانخ



يشوح المشروم في الزبدة ويتبل بالملح والتوابل.

يشوح البصل والثوم ويضاف البشاميل والموتزاريلا.

في بايركس تضاف طبقة من اللازانيا مع المشروم السبانخ والبشاميل وتكرر الطبقات.

يضاف الصوص على الوجه مع الموتزاريلا وتخبز بالفرن

وتقدم.