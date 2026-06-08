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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون لحوم.. طريقة عمل لازانيا المشروم والسبانخ

طريقة عمل لازانيا المشروم والسبانخ
طريقة عمل لازانيا المشروم والسبانخ
هاجر هانئ

لازانيا المشروم والسبانخ من الأطباق الأقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تناولها مع أفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لازانيا المشروم والسبانخ .

مقادير لازانيا المشروم والسبانخ


● لازانيا مسلوقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات إيطالي

● زبدة

● زيت

● بشاميل خفيف

● مشروم حلقات

● سبانخ بيبي

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير لازانيا المشروم والسبانخ


يشوح المشروم في الزبدة ويتبل بالملح والتوابل.
يشوح البصل والثوم ويضاف البشاميل والموتزاريلا.
في بايركس تضاف طبقة من اللازانيا مع المشروم السبانخ والبشاميل وتكرر الطبقات.
يضاف الصوص على الوجه مع الموتزاريلا وتخبز بالفرن
وتقدم.

لازانيا المشروم والسبانخ طريقة تحضير لازانيا المشروم والسبانخ مقادير لازانيا المشروم والسبانخ

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