لتحدي الحر.. طريقة عمل كيكة الأناناس الباردة

كيكة الأناناس الباردة من الحلويات اللذيذة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الأناناس الباردة فيما يلي….

مقادير كيكة الأناناس الباردة



● انجلش كيك جاهز بالفانيلا

الطبقة الثانية :

● ١ علبة أناناس شرائح

● ١ علبة قشدة

● ٢٠٠ جرام جبنة كريمي

● ١ ظرف جيلي أناناس

الطبقة الثالثة :

● ١ جيلي فراولة

● فراولة وأناناس



طريقة تحضير كيكة الأناناس الباردة



يقطع الكيك شرائح ويرص في البايركس.

في الخلاط تخلط القشدة والجبنة الكريمي وجيلي الأناناس وشرائح الأناناس.

يضاف الخليط فوق الكيك.

تضاف طبقة من جيلي الفراولة والفراولة والأناناس.

تدخل الكيكة الثلاجة حتى تمام التماسك.

وتقدم.