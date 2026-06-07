قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أن هجمات حزب الله تمنحها حق الهجوم على بيروت
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق نار بوسط إسرائيل
سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه
ترامب : لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة
مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية
شلل مؤقت على شريط السكة الحديد.. عربة بضائع تخرج عن مسارها بمحطة طهطا بسوهاج
بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا
مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار
مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026
الشروف: إسرائيل تستخدم صواريخ محرَّمة دوليًا وتنتهك سيادة لبنان
تأمين إنتاج الكهرباء في الصيف.. تفاصيل رسائل مدبولي الاقتصادية من الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لتحدي الحر.. طريقة عمل كيكة الأناناس الباردة

كيكة الأناناس الباردة
كيكة الأناناس الباردة
هاجر هانئ

كيكة الأناناس الباردة من الحلويات اللذيذة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الأناناس الباردة فيما يلي….

مقادير كيكة الأناناس الباردة


● انجلش كيك جاهز بالفانيلا

الطبقة الثانية :
● ١ علبة أناناس شرائح
● ١ علبة قشدة
● ٢٠٠ جرام جبنة كريمي
● ١ ظرف جيلي أناناس
الطبقة الثالثة :
● ١ جيلي فراولة
● فراولة وأناناس


طريقة تحضير كيكة الأناناس الباردة


يقطع الكيك شرائح ويرص في البايركس.
في الخلاط تخلط القشدة والجبنة الكريمي وجيلي الأناناس وشرائح الأناناس.
يضاف الخليط فوق الكيك.
تضاف طبقة من جيلي الفراولة والفراولة والأناناس.
تدخل الكيكة الثلاجة حتى تمام التماسك.
وتقدم.

كيكة الأناناس كيكة الأناناس الباردة مقادير كيكة الأناناس الباردة طريقة تحضير كيكة الأناناس الباردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

بيض

55 جنيها في المزرعة.. هبوط حاد في أسعار كرتونة البيض الآن

ترشيحاتنا

منتخب الجزائر

بيتكوفيتش يمدد تعاقده مع الجزائر حتى 2028

منتخب مصر

فرج عامر : لقاء مصر والبرازيل ناقوس خطر حقيقي قبل مباريات كأس العالم

منتخب إسبانيا

صدمة في معسكر إسبانيا.. رودري يسقط مصابا بعد تدخل قوي من جافي قبل المونديال

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد